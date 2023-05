Dernière minute : Bentaleb Sow de Pastef arrêté par la Section de recherche

« Après Birame Souley Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW) arrêté aujourd’hui, Bentaleb Sow du FRAPP arrêté aujourd’hui par la section de recherche de la gendarmerie de Colobane« , annonce le parlementaire.

« Avant eux Moustapha Diop du FRAPP arrêté par la gendarmerie de la foire pour être juste allé demander combien étaient arrêtés afin de leur préparer un déjeuner« , a ajouté Guy Marius Sagna qui évoque également l’arrestation de Falla Fleur et celle de « plus de 700 patriotes arrêtés. »

Malgré tout la résistance constitutionnelle doit continuer pour être fidèles à tous ces arrêtés, à tous nos martyrs, à notre projet d’un autre Sénégal dans une Afrique unie autour d’un gouvernement et souveraine. Libérez les détenus politiques ! », conclut-il.