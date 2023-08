Dépôt d’une lettre de protestation au ministère de l’Intérieur: plus de 300 policiers mobilisés (plateforme)

La plateforme dénommée « Chemin de la libération » soutient que « plus de 300 Policiers ont été mobilisés lors du Dépôt d'une lettre de protestation jeudi au Ministère de l'Intérieur. Ce, pour protester contre les interdictions arbitraires et systématiques des manifestations pacifiques qui ont persisté durant ces derniers mois ». « Durant l'événement, nous avons été soumis à des prises de photographies à plusieurs reprises par les forces de police. Même la voiture que nous avions empruntée n'a pas été épargnée par les objectifs des appareils photo. Malgré que nous l'ayons garée à une distance de plus de 300 mètres du ministère, la police a tenu à nous raccompagner jusqu'à notre véhicule », explique la plateforme. Guy Marius Sagna et Cie qui sont allés déposer la lettre soulignent qu’ils prévoient 19 manifestations samedi 26 août 2023, dans pas moins de 19 départements du Sénégal, portant les revendications sur la libération du chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko et celle des 1.062 détenus politiques. A cela s’ajoute l'arrêt de la traque des militants de PASTEF et des mouvements citoyens, la dénonciation de la « dissolution » arbitraire de PASTEF et la condamnation des actes de violence infligés aux militants, sympathisants de PASTEF ainsi qu'aux membres des mouvements citoyens.