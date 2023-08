Départs des colons de la CDC

Elhadji Mamadou DIAO, Directeur général de la CDC a présidé, ce jour, la cérémonie marquant le départ de la colonie de vacances de l’institution. Pas moins de soixante-quinze enfants vont séjourner pendant deux semaines en Gambie sous la direction de l’agence internationale de vacances (AIVLT), dans le cadre d’une colonie de vacances organisée pour la deuxième année consécutive. Au cours de la cérémonie, le DG de la CDC a adressé un message d’encouragement aux colons à qui il a rappeler les immenses sacrifices consentis par les parents pour leur permettre de vivre ces moments de privilège. A l’endroit des encadreurs, le Directeur général de la CDC les a exhorté à prendre soins de ces enfants qui sont très précieux à ses yeux et ceux des parents, non sans réitérer la confiance que l’institution place en eux. Le Dg a aussi rappelé l’importance du thème choisi « collectivités éducatives et nouvelle approche de la citoyenneté numérique » qui permettra certainement aux enfants de mieux comprendre l’importance des nouvelles technologies, mais aussi leurs effets néfastes. A noter que lors de la première édition, Cinquante enfants avaient participé à la colonie qui s’était déroulée à Saly. C’est dire que la direction générale de la CDC a consenti des efforts pour augmenter le nombre de 50%, mais aussi d’aller à l’étranger. Ceci au plus grand bonheur des enfants et de leurs parents qui n’ont pas manqué de remercier le directeur général pour cette heureuse initiative.