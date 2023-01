Départ du FPSO du projet GTA : Un grand pas vers le premier mètre cube de gaz attendu…

Un grand pas vers le premier mètre cube de gaz attendu durant le quatrième trimestre de l’année 2023… Le FPSO, unité flottante de production, de stockage et de déchargement du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), « un des éléments clé du vaste projet« , a entamé son voyage le 20 janvier 2023 depuis Qidong, en Chine, vers les eaux Sénégalo-Mauritaniennes.

« Sa construction a commencé il y a exactement trois (3) ans et six (6) mois dans le chantier naval de Qidong en Chine. Après d’innombrables heures de construction, plus de 330 inspections et une série de tests en mer réussis, le navire devrait parcourir une distance de 12000 nautiques, soit environ 22 224 Km en passant par Singapour, pour arriver sur site entre fin mars et début avril 2023« , souligne le communiqué parvenu à Senego.

D’une superficie équivalente à deux terrains de football…

D’après le Directeur général, « le FPSO de GTA est prévu pour traiter environ 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour. Il se chargera de traiter le gaz naturel en éliminant le condensat, l’eau et d’autres impuretés, et le gaz traité sera par la suite acheminé vers la plateforme de liquéfaction dédiée du projet (FLNG), pour y être liquéfié (GNL). Il est d’une superficie équivalente à deux terrains de football (270 X 54 X 31,5) et d’une hauteur de 10 étages, et est également constitué de plus de 81 000 tonnes d’acier, de 37 000 m de bobines de tuyaux et de 1,52 million de mètres de câbles« .

Avant de poursuivre : « Une fois à la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, il sera amarré à une profondeur d’eau d’environ 120 mètres à 40 kilomètres des côtes et pourra accueillir jusqu’à 140 personnes à bord en temps d’opérations régulières et servira de domicile à l’équipe de production du projet« .

Une étape fondamentale…

Ainsi, le projet GTA étant actuellement « un projet gazier unique en son genre et innovant« , le départ du FPSO de Qidong vers sa destination finale reste « une étape fondamentale« . « Cette date historique du 20 janvier 2023 constitue un grand pas vers le premier mètre cube de gaz attendu durant le quatrième trimestre de l’année 2023, et est le fruit d’un travail acharné des partenaires (BP, KOSMOS, PETROSEN et SMH) et des sous-traitants afin de mener à bien ce projet malgré les contre temps de la pandémie du Covid-19 dont les impacts se sont fait sentir sur tous les plans« , souligne lr communiqué signé le Dg de Petrosen.

Pour rappel, la Décision Finale d’Investissement de la phase 1 de ce projet a été prise le 21 décembre 2018. Cette première phase produira 2,3 millions de tonnes de GNL par an et 70 millions de pieds de gaz naturel pour les besoins domestiques des 2 pays