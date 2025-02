Demba Anta Dia, propriétaire du titre foncier 1451 et les 94 milliards FCFA… : «Toute la vérité va éclater au grand jour et plusieurs têtes vont tomber»

Selon le journal, l’affaire des 94 milliards de francs Cfa est loin de connaître son épilogue. Elle a défrayé la chronique en prenant une nouvelle ampleur, depuis que le parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour enquêter. « Toute la vérité va éclater, et plusieurs têtes vont tomber », a promis Demba Anta Dia, mandataire de la famille léboue et par ailleurs propriétaire du titre foncier 1451, source de l'histoire des 94 milliards dans l'affaire Mamour Diallo.



D'après le mandataire, de « nombreux intermédiaires, y compris des complices au sein de l’État, sont impliqués dans ce scandale foncier ». Et selon lui, le dossier remonte à des pratiques qui ont conduit à l'expropriation des terres de la famille Mbengue. Une opération, selon Demba Anta Dia, qui a été orchestrée par des acteurs puissants, à commencer par Tahirou Sarr, propriétaire de l’entreprise Sofico SA.



L’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo, est également cité parmi les figures centrales de ce complot. Ousmane Sonko, alors député, s’était emparé de cette affaire, dénonçant une expropriation qui ne respectait pas les règles légales.



Il avait même mis en cause la gestion des Domaines sous la tutelle de Mamour Diallo, soupçonné d’être au cœur des manœuvres qui ont permis l’accaparement des terres. Demba Anta Dia a salué l’engagement d'Ousmane Sonko, qui, selon lui, « a sacrifié sa carrière pour que la vérité éclate », et a permis à la famille Mbengue de commencer à récupérer son bien.



« Grâce à lui, nous avons pu faire avancer ce dossier, et aujourd’hui, nous sommes sur le point de récupérer nos terres », a-t-il ajouté.