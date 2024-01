Démantèlement d'un Gang à Kolda : la police saisie 2kg de drogue et arrête trois (3) personnes dont artiste chanteur

Le commissariat central de Kolda a réussi a démantelé un gang de malfaiteurs responsables d'actes de vol avec violence et de trafic de chanvre indien, semant la terreur dans le quartier Sikilo et ses environs. L'opération a abouti à l'arrestation de deux des cinq malfaiteurs, M.P. Diao (24 ans) et A. Camara (26 ans), mais le troisième, S.N.D alias Junior, a réussi à s'échapper grâce à la complicité d'un artiste chanteur, A.A. Mané, qui a été arrêté par la suite pour recel de malfaiteurs. La descente inopinée de la police dans une chambre du quartier Sikilo a permis d'appréhender deux membres du gang en flagrant délit. Les forces de l'ordre ont effectué une saisie fructueuse, comprenant 8 téléphones portables, 2 motos, 2 kg de chanvre indien, 94 cornets et une somme de 15 000 F CFA. L'opération a été déclenchée suite à une dénonciation concernant les activités criminelles du gang, notamment le trafic de drogue et les vols violents dans le quartier Sikilo en état d'ivresse. S.N.D alias Junior, le fugitif, a été hébergé par A.A. Mané, un artiste chanteur, qui lui a fourni des vêtements et des chaussures pour faciliter sa fuite. Suite à cela, le chanteur a été arrêté. M.P. Diao et A. Camara ont été déférés au parquet de Kolda pour association de malfaiteurs, vol avec effraction, offre et cession de chanvre indien. L'artiste chanteur complice a également été présenté au procureur. Trois autres membres du gang sont actuellement recherchés activement par la police, rapporte Rewmi Quotidien.