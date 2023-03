Demande de renvoi du procès Sitor Ndour: Le Président de la Chambre Criminelle prend le contrepied du parquet et de la partie civile

L’affaire Sitor Ndour accusé pour viol va être jugée, ce mercredi 15 mars 2023. C’est du moins ce qu’a décidé le président de la chambre criminelle. À l’ouverture de l’audience, les avocats de la partie civile avaient sollicité à nouveau un renvoi. Le motif évoqué est la comparution de la sage-femme qui a établi le certificat médical mais également permettre à Me Cayossi qui vient de se constituer de prendre connaissance du dossier. La partie civile demande aussi à ce que les enregistrements contenus dans la clé USB en langue sérère soient traduits en français. Pour sa part, Me Ndèye Fatou Touré a sollicité le renvoi pour demander la comparution des témoins qui ont été entendus au cours de l’enquête préliminaire et sous délégation judiciaire dans le cadre de la manifestation de la vérité. Ainsi que la personne qui a reçu en première la victime dans ce centre hospitalier. La défense s’est opposée au renvoi. Me El Hadji Diouf et ses confrères estiment que la sage-femme et le médecin ont été suffisamment entendus à l’enquête. « Sitor a voulu négocier parce que c’est une personnalité et il ne voulait pas être éclaboussé. Plus de 7 mois et quelques jours il est en détention pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Je viens de me constituer aujourd’hui et j’ai pris toutes les dispositions nécessaires. C’est ce que devait faire un avocat sérieux pour défendre son client. Je ne vois aucune raison de renvoyer. Le dossier est en état et il doit être retenu », a dit un des avocats de Sitor Ndour selon qui, si à chaque fois un médecin qui a établi un certificat médical doit comparaître devant un tribunal les hôpitaux seraient vides. Me El Hadji Diouf a pris la parole à la suite de son confrère et déclare : « c’est un dossier vide et on accuse le tribunal d’être complice en versant dans la précipitation. On prend Sitor Ndour en otage parce qu’il n’y a rien dans le dossier qui le charge. Il doit être acquitté parce qu’il n’y a pas de certitude. De l’autre côté on a peur parce qu’ils savent que Sitor est innocent. Nous nous opposons farouchement à tout renvoi ». Mme le procureur n’est pas d’avis avec la défense. Elle estime que la demande de la partie civile est légitime. Parce que, explique-t-elle, le certificat médical fera l’objet de débat au cours de l’audience. « La présence du médecin qui a établi ce certificat médical est indispensable. Je considère que la demande de renvoi est légitime », a dit la parquetière. Prenant la parole après avoir écouté toutes les parties, le juge a décidé de retenir le dossier. Pour justifier sa décision, il a soutenu que : « la clé a été bel et bien traduite. Les personnes citées ont été entendues par les enquêteurs et le magistrat instructeur. Ils ont été suffisamment entendus dans la procédure et je pense qu’on peut y aller ». L’affaire a été donc maintenue et sera jugée dans les prochaines heures. Pour rappel, le juge d’instruction avait fait une délégation judiciaire et avait confié aux éléments de la Sureté urbaine, de poser un certain nombre d’actes dont l’audition du Docteur Mouhamadou Nazir Sylla, qui avait examiné la jeune fille après le viol présumé. Et l’homme de l’art a conclu à une défloration ancienne de l’hymen et une absence de lésion traumatique. Selon le médecin, il n’y a pas de rougeur dans les parties intimes et il n’a pas non plus constaté de traces de sang ni de traces de sperme. Pour la défense, la petite fille ne dit pas la vérité et les conclusions du médecin révèlent qu’elle n’était pas vierge, contrairement à ce qu’elle dit. D’où la requête aux fins de non-lieu et de mainlevée d’office du mandat et de mise en liberté provisoire déposée. Pour ce qui la concerne, la partie civile avait confirmé ses accusations nonobstant les dénégations de Sitor Ndour. S’agissant des traces de sperme, la petite fille âgée de 17 ans avait soutenu qu’elle s’était lavée, avant de se rendre devant les enquêteurs pour déposer la plainte. Ces faits de viol présumé ont eu lieu juste au lendemain de la Tabaski de l’année dernière, au domicile du désormais ancien président du Conseil d’administration de la Société d’aménagement et d’exploitation des Terres du Delta (Saed). Avec Emédia