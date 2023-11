Défilé de mode organisé à l’UCAD: la colère noire du Saes

Dans un communiqué exploité par PressAfrik, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) a vivement déploré l’autorisation donnée à un styliste pour organiser un défilé de mode à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le samedi 18 novembre. « Le samedi 18 novembre 2023 s'est déroulé dans l'enceinte de l'UCAD plus précisément à la FASEG un défilé de mode autorisé par le Doyen. La coordination du SAES campus de Dakar à travers la section FASEG juge inadmissible et choquante cette situation qu'elle condamne fermement au regard de la crise grave que traverse notre chère Université », indique d’emblée le communiqué. Qui poursuit pour déduire que la fermeture de l’Ucad pour des raisons sécuritaires ne tient plus. « La coordination du SAES campus de Dakar condamne la transformation de l'espace académique dédié à la pédagogie en un lieu de divertissement au moment où plus 100 000 étudiants sont privés d'accès aux enseignements en présentiel. Il ressort de cet état de fait que l'argument sécuritaire brandi par les autorités est fallacieux ». Le Saes a demandé aux autorités universitaires « de prendre la mesure de l'ampleur desdits actes qui contrastent gravement avec le discours servi lors du Conseil Académique du 08 novembre 2023 ». Ainsi, le Saes exige des autorités « de prendre les dispositions nécessaires pour situer les responsabilités sur ce fait inédit et autoriser une reprise effective et immédiate des enseignements en présentiel ».