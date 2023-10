Déficit d’enseignants : Le directeur de la Formation explique les raisons

Des enseignants manquent toujours à l'appel, à chaque rentrée des classes. Conséquence, le déficit frappe des régions et plusieurs établissements. Cela est dû à un retard dans l'organisation du concours pour le recrutement et la formation d'enseignants. D’après le directeur de la Formation et de la Communication au ministère de l'Éducation nationale, des classes risquent de fermer, si cette situation perdure. « Le déficit en enseignants s'explique simplement. Il est récurrent. Chaque année, il y a des enseignants qui vont à la retraite. D'autres, malheureusement, qui décèdent. Il y en a certains qui bénéficient de mobilité horizontale ou verticale. Ce qui fait qu’on doit les remplacer annuellement », souligne Mohamadou Moustapha Diagne . Malheureusement, poursuit-il, « le déficit de cette année est aggravé par le fait que les concours de recrutement des élèves-maîtres et des professeurs ont connu des retards considérables. C’est pourquoi il n'y a pas eu de formation. Donc, il n'y a pas de sortie de formation d'élèves-maîtres et de professeurs. Le déficit, il est réel. Ainsi, lors du Conseil interministériel, il a été vivement recommandé de procéder à un recrutement spécial pour faire face à ce déficit », renseigne le directeur de la Formation sur iRadio. À défaut, « nous risquons de fermer des classes ou simplement de voir des cours bâclés dans les collèges et lycées », craint Mohamadou Moustapha Diagne