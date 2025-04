Décrets signés deux jours après la Présidentielle : l’ancien ministre des Mines sort de sa réserve

Dernier ministre des Mines sous le régime de Macky Sall, Oumar Sarr réagit après l’annulation par le Président Bassirou Diomaye Faye de deux décrets signés par son prédécesseur Macky Sall, accordant des concessions mineures à la société Ciments du Sahel pour l’exploitation d’argile à Thicky et de calcaire à Kirène durant les 25 prochaines années.

Selon Le Soleil, qui relaye l’information, ces décrets ont été pris en violation des normes en vigueur, notamment le Règlement n°02/2023/CM/UEMOA du 16 juin 2023 limitant la durée des renouvellements des concessions minières à 20 ans. De plus, les décrets de renouvellement signés par Macky Sall se fondaient sur l’article 29 du Code minier de 1988, un article qui a été abrogé par les lois plus récentes, notamment le Code minier de 2016, d’après la même source.

Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’ancien ministre défend le Président sortant. Il explique : « Le Président Macky Sall était, je le rappelle, en exercice jusqu'au 2 avril 2024 et il ne pouvait ne pas assumer ses responsabilités en tant que chef d'État jusqu'à la fin effective de son mandat. Certains décrets qu'il avait pris dans cette période ont été malheureusement rapportés. C'est bien dommage. Toutes les grandes démocraties fonctionnent ainsi. »

La preuve, souligne l’interlocuteur du journal, « les dernières mesures prises par Joe Biden, dont la mesure de grâce pour son fils, n'ont pas été annulées par Donald Trump. »

Le maire de Dagana de garantir : « Les demandes de renouvellement des conventions concernées ont été reçues et étudiées par mes services plusieurs mois auparavant. Des échanges avec le ministre des Finances [feu Mamadou Moustapha Ba] sur les conditions fiscales et douanières ont eu lieu pendant plusieurs mois. »

Il poursuit : « Des parties entières du projet de convention ont été modifiées, soit à la demande de mon département ou du ministère des Finances. Les courriers et des procès-verbaux des réunions internes ou entre la société et nous sont traçables. Les services de l'État doivent-ils s'arrêter parce qu'il y a une élection présidentielle ? Nous pensons que non. L'État n'est pas un parti politique.»

Oumar Sarr persiste et signe : « […]. Toutes les nouvelles conventions minières signées après l'adoption du Code minier de 2016 sont strictement conformes aux prescriptions de celui-ci. »