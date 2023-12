Déclaration de la mère de Ousmane Sonko (Vidéo)

En cette fin d’année des Patriotes à Ziguinchor, des Patriotes ont rendu visite à la mère de Ousmane Sonko. Une maman qui prône la paix et l’Etat de droit Tranquillité d’esprit et stoïcité sont les sentiments dégagés par la mère de leur leader, malgré le contexte de tensions sociales qui secouent le pays. Que dit-elle sur cette situation tendue d’incarcération de son fils, Ousmane Sonko, condamné dans l’affaire Adji Sarr et placé sous mandat e dépôt pour appel à l’insurrection ? Rien, sinon elle vit ce contexte, à l’instar de tous les Patriotes. « C’est vrai, ça me fait mal, mais c’est le destin, Dieu l’a voulu ainsi. Donc, croyons en Dieu », leur a t-elle balancé sereinement. Un message à Ousmane Sonko ? « Je ne lui dis rien sinon d’être courageux et d’être chevillé à l’éducation qu’il a reçue, droiture et justesse ». La mère de Ousmane Sonko, n’encourageant pas les troubles de juin dernier, et militant toujours pour la paix, souhaite que rien ne perturbe le pays. Et ses vœux sont que le droit soit toujours dit, car la vérité est au début et à la fin de tout processus, et que Dieu, le juge suprême veille. « On vous accompagne, on a joué notre partition, que Dieu vous garde, vous protège avec votre leader », a-t-elle dit à ses hôtes.