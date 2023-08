Déchets : Mbour bientôt doté de 25 points de regroupement normalisés

Vingt-cinq points de regroupement normalisés (PRN) sont en train d’être mis en place dans le département de Mbour afin de lutter contre les dépôts sauvages d’ordures, a appris l’APS du directeur du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED). ‘’Il y a 63 points de regroupement normalisés qui sont en cours de construction dans la région de Thiès, dont 25 dans le département de Mbour’’, a informé Ibrahima Diagne, au cours d’une visite de terrain qu’il effectue de mardi à jeudi sur les sites où seront installés ces PRN. Ces PRN seront, selon lui, des infrastructures intermédiaires de gestion des déchets permettant de lutter contre la prolifération des dépôts sauvages. Il a précisé qu’il est prévu d’ouvrir à Mbour une dizaine de types de PRN dont les superficies varient entre 10 et 100m2. ‘’Celui du quai de pêche de Mbour fait 80 m2. Et en fonction de l’espace disponible, on a aménagé le type qui est adapté par rapport à la réalité. Cela peut être soit en maçonné (…) ou bien en métal (…)’’, a-t-il expliqué. Chaque PRN ‘’peut, dit-il, contenir entre 4 et 10 bennes de 660 litres’’, a-t-il précisé. Ibrahima Diagne a magnifié la collaboration avec les communes, notamment avec celle de Malicounda, près de Mbour, où un centre de tri de déchets verra bientôt le jour. ‘’Ici, à Malicounda, le conseil municipal a déjà délibéré pour mettre à notre disposition un site qui va servir de centre de tri, donc pouvant accueillir les déchets du département (…)’’, a précisé le directeur du PROMOGED Il a signalé que des mesures transitoires ont été prises en rapport avec les collectivités territoriales pour réaménager la décharge de Gandigal, la seule autorisée au niveau du département de Mbour. ‘’Nous sommes en train de réaménager la décharge de Gandigal pour augmenter sa capacité. Donc, ce qui fait qu’il y a une piste qui est aménagée, pour permettre aux camions d’aller à l’intérieur de la décharge et aussi les plateformes de déchargement sont aménagées pour permettre d’avoir une très bonne capacité, a-t-il expliqué.