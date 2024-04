Décès du journaliste Mbaye Sidy Mbaye

Nous avons appris le décès dans la nuit de samedi du journaliste Mbaye Sidy Mbaye. Mbaye Sidy Mbaye a notamment officié à la RTS, sur Wal Fadjri Fm et sur la RFM. Il a également eté le porte-parole du Conseil pour le Respect de l'éthique et de la Déontologie (CORED) et formateur au Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'information (CESTI).