Décès de la chanteuse Adja Dial Mbaaye

Figure connue de la scène musicale sénégalaise, Adja Dial Mbaaye est décédée ce mardi 14 octobre, rapporte Asfiyahi. Chanteuse, cantatrice et actrice culturelle, elle s’était distinguée par son engagement dans les œuvres culturelles et religieuses, notamment à Tivaouane, où elle était très attachée à la voie de Cheikh El Hadj Malick Sy (rta).



Sa carrière est pavée de succès. La chanteuse a été plusieurs fois et sur plusieurs décennies, l'invitée vedette des émissions culturelles dans les plateaux comme ceux organisés par la RTS.



La fameuse émission télé variété animée par feu Maguette Wade sur la Rts est une parfaite illustration qui confirme que Dial Mbaye était une star portée par le grand public. Ses titres fétiches qui ont connu un franc ont fait d'elle, l'une des chanteuses les plus écoutées dans les années 90 à 2000.

