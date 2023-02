Décès de l’athlète Kéne Ndoye : Macky Sall salue la mémoire d’une sportive de renommée internationale

Le président de la République a rendu hommage à l’athlète Kéne Ndoye, décédée ce 13 février. "Je partage la peine de la famille et des proches de Kéne Ndoye, sportive de renommée internationale", lit-on sur Twitter. Le chef de l’État salue la mémoire "d'une athlète de haut niveau", quatre fois championne d’Afrique. "Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport", ajoute Macky Sall. Kéne Ndoye a fait ses débuts en athlétisme, lors des Championnats d’Afrique de Dakar en 1996. Elle est double championne d’Afrique du triple saut et double championne d’Afrique du saut en longueur féminin en 2000 et en 2004. L’athlète sénégalaise luttait depuis une dizaine d’années contre la polyarthrite, une maladie dégénérative. Elle s’est éteinte à l’âge de 44 ans.