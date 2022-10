Décès de Soro Diop:L’HOMMAGE DU PRÉSIDENT MACKY SALL À L’OCCASION DU 8EME JOUR

Le président de la République Macky Sall s’est rendu, samedi 1er octobre, au domicile de feu Soro Diop pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Pour la circonstance, il était accompagné de Sidiki Kaba et Antoine Félix Abdoulaye Diome, respectivement ministre des Forces armées et de l’Intérieur. Accueilli par les proches du défunt, dont notre confrère Alassane Samba Diop, frère du défunt, le Président a salué la mémoire du disparu, reconnaissant son grand professionnalisme et son courage pour défendre ses idées malgré la psychose de terreur. Macky Sall a prié pour le repos de son âme à l’occasion de cette cérémonie du 8e jour au domicile de l’éminent journaliste. Une forte émotion à prévalu lorsque les enfants de Soro Diop ont été présentés au président de la République qui a réaffirmé sa fidélité à l’amitié et à la protection de ces orphelins. Pour rappel, notre confrère Soro Diop a été rappelé à Dieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 septembre dans un accident de la circulation.