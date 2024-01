Décès de Ndèye Fatou Diouf "Diaga" : Baaba Maal pleure la perte d'une "belle personne

La disparition de "Diaga", la maman du chanteur Wally Seck, a plongé le monde de la culture dans la consternation. Baaba Maal, très abattu par cette nouvelle, pleure la perte d'une "belle personne". "Je suis vraiment abattu par cette triste nouvelle et je ne sais pas quoi dire. "Diaga" était une belle personne qui a participé aux nombreux succès de mon regretté ami Thione Seck et de mon fils Wally Seck. Je présente mes sincères condoléances à toute la famille Seck plus particulièrement à Wally Seck. C'est un coup dur pour un jeune de son âge. Je lui témoigne ma solidarité et mon soutien indéfectible. Repose en Paix Diaga", a réagi Baaba Maal.