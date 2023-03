Décès de Me Ousmane Sèye : Le ministre de la Justice rend hommage au "grand militant des droits humains"

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux dit avoir appris avec consternation et grande tristesse le rappel à Dieu de Me Ousmane Sèye. "Je retiens de lui un grand homme, un grand juriste et grand militant des droits humains. Membre éminent de la communauté des défenseurs des droits humains, Me Ousmane Sèye a fait briller le barreau sénégalais et les Droits de l'homme au Sénégal", a témoigné Ismaëla Madior Fall. Le ministre présente ses condoléances attristées à la famille biologique et professionnelle du défunt.