Décès de Mbaye Sidy Mbaye : le ministre de la Communication salue la mémoire d’un ”professionnel respectable”

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a salué, dimanche la mémoire du journaliste, Mbaye Sidy Mbaye, rappelé à Dieu le même jour à Dakar, estimant que le monde de la presse avait ”perdu un professionnel admirable et respectable”. ‘’’C’est avec tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu du journaliste et formateur émérite, Mbaye Sidy Mbaye. Le Sénégal et le monde de la presse viennent de perdre un professionnel admirable et respectable de par son talent et son attachement aux principes fondamentaux du journalisme’’, a-t-il indiqué dans une note dont copie a été reçue à l’APS. L’ancien porte-parole du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED), est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. ‘’Mbaye Sidy Mbaye était un esprit éclairé, mais aussi une voix claire. Il s’était imposé dans le secteur des médias par la justesse, la maitrise et la pertinence des sujets qu’il abordait’’, a témoigné le ministre de la Communication. Il n’a pas manqué de souligner que le défunt avait laissé partout où il était passé l’image d’un professionnel rigoureux qui avait érigé en dogme l’éthique et la déontologie. Mbaye Sidy Mbaye a travaillé à la radio nationale, la RTS, à la radio Walf Fm (privée) avant de devenir formateur au Centre d’étude des sciences et techniques de l’information (Cesti), l’institut de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été un temps président de la section sénégalaise de l’Union internationale de la presse francophone (UPF).