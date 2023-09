Décès de Marie Gueye après une "altercation" avec la gendarmerie : l'autopsie a parlé

Marie Gueye a tragiquement perdu la vie hier mardi à Ngor suite à une opération de contrôle de la gendarmerie. Alors que sa famille accuse les gendarmes, l’autopsie révèle la cause du décès. « Ma sœur Marie Gueye vient d’être tuée par des gendarmes ce soir même Mardi 19 Septembre à Ngor village, elle est mère d’un enfant de moins d’un an. Des gendarmes sont venus se présenter vers 22 h pour vérifier sa pièce d’identité qu’elle n’avait pas avec elle, ils lui ont demandé de les suivre. En marchant vers le véhicule de la gendarmerie, il y a eu quelque échanges et ils ont frappé ma sœur devant nous puis l’ont gazés dans et ils ont pris la fuite parce que les gens étaient fâchés contre eux. Au bout d’une heure les sapeurs ne sont pas venus donc un taxi a emmené ma sœur à l’hôpital mais malheureusement elle ne vivait plus. Tout ça à cause d’un control de pièce d’identité », selon un témoignage publié sur la page « Luttons contre l’indiscipline au Sénégal ». En effet, selon les déclarations de sa famille, qui envisage de porter plainte et de manifester, elle a succombé suite à un échange houleux avec des gendarmes en patrouille à la plage de Ngor, qui l’ont traitée de «femme de mœurs légères». Libération qui parle de cette affaire dans sa parution du jour, dévoile la cause du décès de Marie Guèye. L’autopsie établie ce 20 septembre révèle une « absence de signe de traumatisme. En effet, la cause du décès est due à une « lésion de pancréatite aigue hémorragique et une congestion de viscères. »