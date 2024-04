Décès de Mahammed Dionne : “Le Sénégal perd un haut cadre, dévoué au service de son pays” (Amadou Hott)

Le Sénégal perd un haut cadre, dévoué au service de son pays et de ses concitoyens”, a réagi Amadou Hott après le décès de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, dont il fut le ministre de l’Économie. “Nous nous sommes connus en 2014 et avons travaillé étroitement pendant des années, notamment au sein du gouvernement. Ses qualités ont marqué tout le monde.Je garderai de lui le souvenir d'un homme d'Etat compétent et d’un grand frère disponible, humble, fortement engagé et très ouvert d’esprit”, a ajouté M. Hott sur X. “Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à tout le Sénégal et prie pour le repos de son âme au Paradis”, a-t-il conclu.