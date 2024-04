Décès de Mahammed Boun Abdallah Dionne : ses derniers instants racontés par un proche

L’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, entre 2014 et 2019, est décédé, vendredi 5 avril, en France, à Paris, à l’âge de 64 ans, des suites d’une maladie. Parmi les 19 candidats retenus à l’élection présidentielle du 24 mars, le proche de l’ancien Président, Macky Sall, avait interrompu sa campagne quelques jours après son ouverture, le 9 mars. Selon un proche du défunt qui s’est confié à Source A, l’ancien chef du gouvernement était « alité quatre jours après le démarrage de la campagne, qui l’a amené à Touba, Mbacké et certains quartiers de Dakar. » « Une sévère toux a précipité son voyage en France d’autant que les résultats de la radiologie n’ont rien donné », souligne-t-il avant de préciser que jusqu’à mercredi dernier, il a tenu à rassurer son entourage sur son état de santé. Parmi celui-ci, souffle le témoin, il a adressé un message à l’ancien ministre Thierno LO, par l’intermédiaire de son épouse, Cathy Dionne. « Bonsoir Thierno. J’espère que vous allez bien. Mahammed me charge de vous envoyer ce message pour vous transmettre ses meilleures salutations, ses sincères remerciements, et vous dire qu’il se porte au mieux. AlHamdoulilah. Merci beaucoup », a-t-elle écrit, selon la source. Celle-ci rappelle que la vie de Dionne est marquée par un drame : celui-ci de l’accident tragique qui a coûté la vie à ses deux parents « alors que c’est lui-même qui était au volant ». Par la suite, poursuit Source A, il avait offert un de ses reins à son épouse grièvement blessée dans l’accident.