Décès de Magaye Niang, Mory dans « Touki Bouki »

Une triste nouvelle pour le monde du 7e art au Sénégal. Magaye Niang, devenu célèbre grâce à l’interprétation du personnage de Mory dans « Touki Bouki » a rendu l’âme ce vendredi 22 Décembre 2023.



Figure emblématique du cinéma sénégalais, il a également été chanteur dans le groupe Xalam 1. En 1972, il joue le rôle principal dans TOUKI BOUKI de Djibril Diop Mambéty.



?Il revient sur le devant de la scène en 2001 avec KARMEN, ce film culte de Joseph GAÏ Ramaka, dans le rôle du policier Lamine Diop.



?Il se distingue à nouveau dans « Kinkéliba et biscuits de mer » d’Alhamdou Sy en 2002 et « Mille soleils » un film de Mati Diop qui enquête sur l'héritage personnel et universel que représente Touki Bouki.?

nos condoléances à toute la communauté artistique du Sénégal, à sa famille et ses proches.