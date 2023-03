Décès de Ismaïla Touré: La demande adressée à Macky Sall par Idrissa Diop

Après le décès du musicien Ismaila Touré ce lundi 27 février, le président du Conseil scientifique de l’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart), a rendu hommage à cet artiste « très engagé et dont la musique est une « ascèse ». Une occasion saisie par Idrissa Diop pour demander au président de la République, Macky Sall, l’élévation d’Ismaïla Touré au rang de « Trésor national ». Il a également salué la mémoire de « l’un des plus grands précurseurs » de la musique globale appelée de World Music. Selon lui, Ismaïla Touré était « un chirurgien de l’exactitude musicale et a fait de la musique casamançaise, un hymne de la diversité culturelle ». Et cela, « sous l’impulsion généreuse du travail colossal opéré avec ses frères les Touré Kunda ».