Décès de Fulbert Sambou et disparition de Didier Badji : Les nouvelles révélations du Procureur

Du nouveau dans l’affaire du décès de Fulbert Sambou et de la disparition de Didier Badji. Ainsi, à travers un communiqué rendu public, le Procureur fait de nouvelles révélations dans le dossier. En effet, selon le maître des poursuites, c’est le 23 novembre 2022 qu’un pêcheur résidant au quartier Penc Mi de la Médina a informé la marine de la découverte d’un corps au large des côtes. Sur ce, après la vérification faite par les membres de sa famille, il ressort que c’est Fulbert Sambou. Dans la foulée, les analyses faites révélent qu’ il n’y a « pas de signe traumatique ou des traces de violences et que son corps en état de décomposition avancée ne permet pas d’établir les causes exactes du décès « , a-t-il indiqué. Revenant sur le cas de l’adjudant-chef Didier Badji, le parquet révèle que les instructions sont toujours en cours pour le retrouver. A noter aussi qu’une information judiciaire a été ouverte par le juge du 3eme cabinet.