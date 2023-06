Décès de 3 sénégalais à la Mecque: les condoléances de Macky Sall

Le président de la République Macky Sall a salué la mémoire des trois Sénégalais décédés durant le hajj 2023 et présenté ses condoléances aux familles endeuillées sur sa page Twitter.

"C'est avec tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de trois de nos concitoyens lors de ce pèlerinage aux Lieux saints de l'islam. Mes pensées vont aux familles éplorées, à qui je présente mes sincères condoléances. Qu’Allah le Tout-Puissant les accueille dans Sa Miséricorde et apporte réconfort et soutien à leurs proches", a écrit le chef de l'Etat.