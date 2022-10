Décès Salif Diallo : Matar Ba pleure un « ami » qui l’a « toujours accompagné »

Le journaliste Salif Diallo, chef du service des sports de l’Agence de presse sénégalaise (APS), est décédé ce lundi à Dakar à 53 ans. L’ancien ministre des Sports, Matar Ba, estime que c’est « une lourde perte pour le monde sportif ». « C’est une lourde perte pour le monde sportif. Je perds un ami et un frère qui m’a toujours accompagné », a dit à l’APS M. Ba, attristé comme des milliers de personnes, dont des journalistes, des collègues, des personnalités, des amis et des parents du défunt. Mamadou Salif Diallo, Salif pour ses amis, proches et collègues, est décédé des suites d’une maladie, lundi matin, à l’hôpital Abass-Ndao de Dakar. Diplômé du Cesti, le Centre d’études des sciences et techniques de l’information de Dakar, il a servi l’hebdomadaire Nouvel Horizon et le groupe Sud Communication avant d’entrer à l’APS en janvier 2001. « Nous nous inclinons devant la volonté divine et prions que le Miséricordieux l’accueille dans son paradis », a dit Matar Ba, l’un des ministres des Sports avec lesquels le défunt journaliste a travaillé dans l’exercice de ses fonctions, notamment en sa qualité de chef du service des sports de l’agence.