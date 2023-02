Décès Kéne Ndoye : Yankhoba Diatara solde le reliquat des primes de la défunte de 2007 à 2021

Le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à la Cite Barry Ely de Guédiawaye pour présenter, au nom du Chef de l’Etat, Macky Sall et du Premier ministre Amadou Bâ, les condoléances émues du Gouvernement à la famille éplorée de l'athlète Kene Ndoye. A cet effet, dix millions de francs ont été remis à la famille par le ministre, au nom du Chef de l'Etat. Il a également soldé les reliquats des primes de 2007 à 2021 dont avait droit la défunte. Alitée depuis plus de dix ans, Kéne Ndoye, spécialiste du triple saut et du saut en longueur, est décédée, lundi dernier, à Dakar.