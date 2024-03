Début du Ramadan : les précisions de l'ASPA sur la visibilité du croissant lunaire

L’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (ASPA), a, à travers un communiqué, annoncé que la conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, a lieu le Dimanche 10 mars 2024 à 9h02 mn UTC. Ce moment marque la fin d'un tour de la Lune autour de la Terre et le début d'un nouveau tour. « Le dimanche 10 mars la lune se couche à 19h43, soit 24 mn après le soleil qui se couche à 19h19, avec seulement 0,2% de surface éclairée, empêchant ainsi toute possibilité d'observation du croissant. La lune n'est donc pas observable à l'œil nu au Sénégal dans ces conditions », peut-on lire dans le communiqué. Par contre ajoute la note, le « lundi 11 mars la Lune se couche à 20h42, soit 1h23mn après le Soleil qui se couche à 19h19mn. Elle sera facilement observable à l'œil nu partout à travers le Sénégal la où le ciel est dégagé. Sa surface éclairée sera de 3% et sa hauteur par rapport à l'horizon de 18°. « Le dimanche 10 mars à travers le monde, l'âge de la lune et sa surface éclairée ne permettent pas une visibilité du croissant lunaire à l'oeil nu. La Lune se couche à 20h42 soit 1h 23mn après le Soleil qui se couche à 19h19mn », indique l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie. « Elle sera facilement observable à l'œil nu partout à travers le Sénégal où le ciel est dégagé et à travers le reste du monde », précise l’ASPA.