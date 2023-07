Début des épreuves du BFEM, ce mercredi : 189361 vont concourir

Après le Bac,les épreuves du BFEM démarrent ce mardi sur l’ensemble du territoire national.Sur iRadio, le Directeur des Examens et Concours,Pape Baba Diassy a indiqué que 189361 candidats vont concourir sur l’ensemble du territoire national. Il note cependant une hausse de 9104 candidats par rapport à l’année dernière.Mais parmi les 189361 devant concourir,il est d’avis que les filles restent majoritaires car elles représentent 109232 candidates,soit un taux de 57,68%. Les candidats sont répartis dans 1135 centres avec à la clé,12624 surveillants et 6380 secrétaires, renseigne le Directeur des Examens et Concours qui ajoute également que les candidats mal voyants seront aussi pris en charge afin qu’ils puissent bien passer les épreuves.