Date De La Présidentielle 2024 : Le Conseil Constitutionnel A Tranché

L’information vient de tomber. Dans sa parution du jour, le journal EnQuête de révéler que le Conseil constitutionnel a tranché sur la date de l’élection Présidentielle proposée par le Dialogue national. Ainsi, selon le quotidien, le Conseil en plus de rejeter la date du 02 juin pour la tenue de l’élection présidentielle, a maintenu l’invalidation de la candidature de Karim Wade. Sur ce, il a confirmé la liste des 19 candidats validés. Toujours selon le journal, il a maintenu la fin du mandat du Président Macky Sall pour le 02 avril prochain. Pour mémoire, les Conclusions du Dialogue National ont mis l’accent sur ces accords : – Organiser l’élection présidentielle pendant le mois de juin 2024 de préférence le 02 ; – Maintenir les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel avec la réserve d’un nouvel examen des candidatures pour régler la question des éventuels cas de double nationalité et les corrections nécessaires pour les parrainages des candidats qui se considèrent lésés par le système et qui se font appelés « spoliés » ou « recalés ».