Dakar : l'ancien secrétaire permanent de l'Unacois Yessal condamné pour escroquerie liée aux visas pour les États-Unis

Alla Dieng, ancien secrétaire permanent de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Yessal), a été condamné hier, mardi, à six mois de prison avec sursis et à verser une amende de 2 millions de francs à chacune de ses deux victimes à qui il avait promis l'obtention de visas pour les États-Unis. M. Dieng qui devait recevoir une distinction aux États-Unis le 20 janvier 2023, avait la possibilité de convier des personnes à cette cérémonie, ce qu'il a exploité pour organiser un réseau d'immigration illégale moyennant des paiements substantiels. Les deux victimes, Malick Ndao et Souhaibou Pène, lui ont versé chacun 1 million de francs en échange de cette opportunité d'immigration. Cependant, le secrétaire permanent n'a pas respecté ses engagements, affirmant que l'ambassade américaine avait informé que les visas ne seraient disponibles qu'en mars 2023. Face à cette situation, ses deux victimes ont déposé une plainte pour escroquerie. Au cours du procès, Alla Dieng a déclaré que les participants à l'événement aux États-Unis devaient débourser 4 000 dollars plus de 2 300 000 Franc, mais il n'a demandé qu'un million de francs à ses victimes. Cependant, il n'a fourni aucun document officiel étayant ses allégations. Le substitut du procureur a souligné que le prévenu avait déjà comparu pour d'autres infractions, remettant en question sa crédibilité, relate Rewmi Quotidien. Finalement M. Dieng a été condamné à six mois de prison avec sursis et à verser 2 millions de francs à chacune des parties civiles.