Dakar-Touba : le policier qui escortait le vendeur de téléphones portables identifié et suspendu

La vidéo est devenue virale. Certains pèlerins en partance à Touba, pour le grand Magal, ce dimanche, ont peut-être croisé sa route. Un cortège d’un seul véhicule conduit de Bountou Pikine (Dakar) jusqu’à la ville sainte, par une flèche de la police (voir vidéo). On aurait facilement cru qu’il s’agissait d’un officiel. Mais en réalité ce privilège était réservé à un… vendeur de téléphones portables, si l’on en croit le passager du véhicule escorté qui commentait le voyage et les «performances» du motard. Ce dernier semblait prendre à cœur sa mission en multipliant les pirouettes sur sa moto. D’après des informations de SeneWeb, le motard-policier a été identifié et sanctionné par sa hiérarchie. Il a été suspendu, avec effet immédiat, et sera traduit devant un conseil d’enquête, selon nos sources.