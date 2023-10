Dakar Plateau : une vaste opération de désencombrement à partir de ce mercredi (sous-préfet)

Une ‘’vaste opération de désencombrement’’ du centre-ville de Dakar sera menée à partir de mercredi 11 octobre à 6 heures, a annoncé, mardi, le sous-préfet de Dakar Plateau, Djiby Diallo. ‘’Nous avons pris comme décision d’assainir totalement les rues de la capitale. Pour cela, dès demain, mercredi, à 6 heures du matin, une vaste opération de désencombrement sera lancée dans le centre-ville de Dakar’’, a déclaré M. Diallo lors d’une conférence de presse. L’opération va démarrer par la place de l’Indépendance, a-t-il précisé, ajoutant qu’elle sera ensuite menée sur les avenues Léopold-Sédar-Senghor, William-Ponty et Lamine-Gueye. Le personnel chargé de l’effectuer se rendra également sur le boulevard de la République. ‘’Nous allons descendre jusque dans la commune de La Médina’’, a ajouté le sous-préfet de Dakar Plateau, déplorant ‘’certains comportements humains’’ à l’origine de l’encombrement de la capitale. L’arrondissement de Dakar Plateau est la ‘’vitrine de Dakar’’, car ‘’toutes les institutions, des services publics et privés, des établissements de santé et une douzaine de marchés’’ s’y trouvent, a souligné Djiby Diallo. ‘’Des véhicules occupent la rue durant toute la journée, d’autres véhicules sont en stationnement et les propriétaires sont introuvables. Certains services laissent leurs véhicules sur la voie publique, durant toute la journée’’, a poursuivi M. Diallo, estimant que tout cela contribue à l’encombrement de Dakar. Les voitures stationnées sur la voie publique seront mises en fourrière, a prévenu le sous-préfet. Les autorités administratives ont décidé de mener cette opération à la suite d’une rencontre des services concernés de l’État, dont la mairie de Dakar et la commune d’arrondissement du Plateau. Le gouverneur de Dakar va, par arrêté, interdire la circulation des camions ‘’en pleine journée’’ dans le centre-ville, selon M. Diallo. ‘’Il y a des heures pendant lesquelles ils pourront venir déposer leurs marchandises. Ce sera entre 7 heures du soir et 6 heures du matin’’, a-t-il dit en parlant des gros porteurs. Des volontaires mobilisés par la mairie de Dakar, des agents de la commune du Plateau et des policiers sont chargés de mener l’opération, a ajouté l’administrateur civil, précisant que les communes d’arrondissement de Fass Gueule-Tapée Colobane et de Fann Point E Amitié sont également concernées.