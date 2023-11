Dakar Dem Dikk : Oumar Boun Khatab Sylla révèle les vraies causes de son limogeage

L’ancien Directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Oumar Boun Khatab Sylla, non moins leader du mouvement « Valeur », solde ses comptes avec ses détracteurs. Sylla a présidé hier l’assemblée générale dudit mouvement à Louga. Occasion saisie par le magistrat pour solder ses comptes avec ses détracteurs. Se glorifiant de son bilan à la tête de la société de transport public, M. Sylla a révélé ses projets qu’il n’a pas pu exécuter à cause d’un complot ourdi contre lui. Il s’agit, dit-il, repris par L’AS, de l’acquisition de nouveaux bus, l’école de formation et de l’usine d’assemblage de véhicules. M. Sylla qui s’attendait à être félicité a été tout simplement limogé. Devant ses militants, il dit maintenant la cause de son départ de la tête de Dakar Dem Dikk. Ayant échoué dans leur tentative de ma liquidation physique (maraboutage), ils ont monté une cabale contre moi, a-t-il déclaré. A l’en croire, tout a été manigancé à Louga avec l’appui de faux rapports d’inspection générale d’Etat(IGE). M. Sylla précise qu’il n’a pas été cité dans le rapport de fonds force Covid-19 contrairement à ses comploteurs. Selon Oumar Boun Khatab Sylla, le chef de l’Etat a su plus tard qu’il s’agissait d’un complot. Par ailleurs, il souligne que le mouvement Valeurs n’est associé à aucun combat politique pour le moment. Il dit travailler pour élargir ses bases et repérer les meilleurs profils pour les Sénégalais