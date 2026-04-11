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Dakar 2026 : près de 200 délégations internationales mobilisées pour les derniers préparatifs


Dakar 2026 : près de 200 délégations internationales mobilisées pour les derniers préparatifs
À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, la capitale sénégalaise a accueilli, les 9 et 10 avril, près de 200 Chefs de Mission représentant les Comités Nationaux Olympiques (CNO) venus des quatre coins du monde. Une rencontre stratégique de deux jours, marquée par des échanges intensifs autour de l’organisation de cet événement historique.
Acteurs centraux dans la préparation des délégations, les Chefs de Mission jouent un rôle clé dans la coordination, l’encadrement et le suivi des athlètes. Leur présence à Dakar témoigne de l’importance accordée à ces Jeux, premiers du genre à se tenir sur le continent africain. Ces travaux ont réuni les représentants des CNO, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ainsi que le Comité International Olympique. Ensemble, ils ont franchi une étape significative dans la consolidation des préparatifs, à quelques mois de la cérémonie d’ouverture prévue le 31 octobre 2026.
Durant ces deux journées, Dakar s’est imposée comme un véritable carrefour du mouvement olympique mondial. Les participants ont pu bénéficier de présentations techniques détaillées, de sessions de travail interactives et d’échanges directs avec les équipes opérationnelles du COJOJ.
Les discussions ont notamment porté sur les aspects logistiques essentiels : accueil des délégations, hébergement, transport, services aux athlètes et organisation du Village Olympique de la Jeunesse. L’objectif est clair : garantir une expérience fluide et mémorable à l’ensemble des participants. Le séminaire a également permis de renforcer la collaboration entre le comité d’organisation et les CNO, appelés à jouer un rôle de relais dans leurs pays respectifs pour mobiliser autour de cet événement d’envergure mondiale.
Parmi les temps forts, les délégations ont effectué des visites guidées de plusieurs sites de compétition et d’infrastructures clés, dont le Village Olympique. Des rencontres bilatérales ont également été organisées afin d’affiner la préparation spécifique de chaque délégation.
Au-delà des aspects techniques, le Sénégal a profité de cette rencontre pour mettre en avant sa richesse culturelle, son identité et son sens de l’hospitalité, éléments qui contribueront à faire de ces Jeux une expérience unique.
À quelques mois de l’échéance, ce séminaire apparaît comme une étape déterminante pour ajuster les derniers dispositifs et permettre aux délégations de se projeter concrètement dans l’événement. Pour le Sénégal et pour l’Afrique, Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 s’annoncent déjà comme un rendez-vous historique, porteur d’espoir et de rayonnement sur la scène internationale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Samedi 11 Avril 2026 - 00:09



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