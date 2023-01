Dahra Djoloff : Un maître tailleur déféré au parquet pour trafic de chanvre indien

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra ont réussi un grand coup de maître. En effet, suite à un renseignement anonyme faisant état d’un trafic intense de chanvre indien entretenu par le maître tailleur M. Nd. dans son atelier situé en face du marché central, les hommes en bleu n’ont pas mis du temps pour rallier le lieu indiqué. Après une fouille menée à l’intérieur de l’atelier, les hommes du commandant Mamadou Lo ont découvert sur plusieurs cornets de chanvre indien. Arrêté et conduit à l’unité, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été déféré au parquet de Louga pour trafic de chanvre indien.