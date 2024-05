Dagana : une centaine de champs ravagés par le feu

Une centaine de champs de mangues, de banane, et d’herbes aromatiques de Ndombo Alarba, exploités par des femmes, ont été ravagés par un feu de brousse dont l’origine reste inconnue, a constaté l’APS. Le feu s’est déclaré lundi vers 18h, se propageant jusqu’au petit matin, malgré les multiples tentatives de les éteindre, a déclaré Mar Sène, l’une des propriétaires des périmètres emportés par les flammes. Le feu a ‘’causé beaucoup de difficultés aux productrices’’ et ‘’on ne peut même pas imaginer l’ampleur des pertes, car cela a pris tout le monde au dépourvu’’, a-t-elle indiqué. Selon elle, ces pertes pourraient être estimées à des millions de francs si l’on prend en compte les périmètres de banane et de mangue et ceux dédiés à d’autres cultures. Mané Thioye, une des exploitantes de ces champs, invite les autorités à venir en aide aux propriétaires, qui sont des soutiens de famille. Elle précise que ces périmètres permettaient aux femmes de Ndombo Alarba de s’adonner à des activités génératrices de revenus.