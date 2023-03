Daakaa 2023 : Morts, blessés… les sapeurs pompiers dressent un bilan provisoire

rois personnes ont péri dans un accident de la route depuis le début du Daaka de Madina Gounass, selon un bilan provisoire de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), qui déclare avoir effectué 43 interventions, dont 21 pour secourir des victimes d’accidents. ‘’Nous avons effectué 43 sorties dont 21 pour secours à victimes [lors desquels] on a enregistré 30 victimes. Malheureusement, nous avons eu à enregistrer trois corps sans vie’’, a indiqué le chef du détachement chargé de la couverture sécuritaire de cette retraite spirituelle, le commandant Erasme Sambou, dans un entretien avec l’APS. Il a précisé que les trois personnes décédées ont perdu la vie dans un accident survenu à Gouloumbou, le 2 mars dernier. Le commandant du Groupement d’incendie et de secours numéro 4 de la zone sud (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) faisait le bilan d’étape de la couverture sécuritaire du Daakaa de Madina Gounass. Cette retraite spirituelle a démarré samedi sous l’égide du khalife de cette cité religieuse, Thierno Amadou Tidiane Ba, en présence du chef de l’Etat Macky Sall. Il a rappelé que des éléments précurseurs sont arrivés sur le site du Daakaa depuis le 28 février dernier. Ils ont été rejoints par la plus grande partie du contingent le 1 er mars dernier. Il a précisé que 391 éléments ont été mobilisés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui a également déployé 51 engins dans le cadre de la mission assignée au détachement opérationnel du Daakaa de Madina Gounass.