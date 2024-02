«DIFFAMATION ET DÉNONCIATION CALOMNIEUSE» : MASSALY PORTE PLAINTE CONTRE ME OUSMANE DIAGNE

La réplique ne s’est pas fait attendre du coté du président de l’Union pour la nouvelle République (UNR) Mouhamadou Lamine Massaly, président du Conseil d'administration de l'Office national de la formation professionnelle (ONFP), traduit devant la justice par le maire de Thiès-Est. Maître Ousmane Diagne l’accuse de «tentative de meurtre sur de jeunes manifestants, détention illégale d'arme à feu, mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait, et trouble à l'ordre public ». L’acteur politique, au cours d’un point de presse tenu quelques heures après celui de son antagoniste, dit avoir, lui aussi, saisi d’une plainte le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès, pour « diffamation et dénonciation calomnieuse », sous le « n°1150 ». Une occasion pour Massaly d’apporter des clarifications par rapport aux événements du vendredi dernier, avec, dit-il, des « violences inouïes perpétrées par une prétendue opposition en perte de vitesse, manipulée par des forces occultes, pour ternir le visage de notre chère ville Thiès ». Pour lui, il ne saurait « laisser passer cela, sans pour autant dénoncer ces auteurs et fauteurs de troubles ». Il cite nommément « Ousmane Diagne, maire d'une petite commune, qui a manipulé les jeunes en les mettant comme de la chair à canon pour arriver à ses fins ». Selon lui, « ce dernier, avec ses camarades, dans leurs folies de brûler la ville, essaie de manipuler cette jeunesse pour venir attaquer le siège de mon parti et ma maison familiale. Maitre Diagne m'accuse de tenir un pistolet en main pour tuer les jeunes manifestants, ce qui est purs mensonges et de la calomnie ». Le président de l’UNR se demande « comment un homme aussi ingrat et malhonnête, connu et reconnu de certains bureaux des tenants du pouvoir pour mendier, s'est permis de s'attaquer au président Macky Sall ? ». Il lance un appel solennel aux responsables de Benno Bokk Yaakaar, de la mouvance présidentielle et aux citoyens à se « lever pour faire face aux ennemis de la République qui ne cherchent qu'à déstabiliser le Sénégal ». Mouhamadou Lamine Massaly trouve « inacceptable que des énergumènes financés par des forces occultes s'attaquent à un homme de dimension exceptionnel, le président Macky Sall, qui a transformé le Sénégal dans tous les secteurs et conduit le pays vers l'émergence ». Il refuse que « ces oiseaux de mauvais augure viennent détruire toutes ces avancées (autoroutes, ports de l'émergence, le TER, le BRT, la relance des chemins de fer, les hôpitaux de dernière génération, les universités, etc.), car ce sont des acquis pour les futures générations ». Il rappelle que « la situation actuelle du pays résulte d’une crise institutionnelle créée par l'opposition qui a demandé au président Macky Sall de reporter la Présidentielle ». Le président du Conseil d'administration de l'ONFP en appelle à toute la classe politique, la société civile, les citoyens de tout bord, quant à leur devoir de répondre positivement à l'appel au dialogue national, afin de « sauver le Sénégal des mains des fossoyeurs qui ne cherchent qu'à l'amener vers le chaos ». Il attire l'attention des pères et mères de famille pour « veiller sur leurs enfants afin que ces pyromanes ne puissent pas les sacrifier pour un pouvoir qu'ils n'exerceront jamais ». Massaly félicite « nos forces de défense et de sécurité qui ont su être à la hauteur pour défendre la République ».