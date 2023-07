DC en prison Ousmane Dia : « Que les conditions de détention soient humaines », Amnesty

Le prisonnier Ousmane Dia est décédé à la a prison de Mbour. Une prison surchargée, faisant souvent l’objet de cas d’évasion et de grèves de la faim. Et Amnesty Afrique de l’Ouest et du Centre, qui fait de l’injustice une affaire personnelle, dans un tweet, hausse le ton et indique à l’Etat du Sénégal la direction à suivre pour se blanchir : « Nous appelons à une enquête transparente sur les circonstances du décès de Ousmane Dia, arrêté en marge des manifestations des 1-3 juin, et détenu à la MAC de Mbour. M. Dia serait décédé d’une détresse respiratoire, selon le procureur de la république de Thiès. « Nous appelons les autorités à s’assurer que les conditions de détention soient humaines et en conformité avec les standards internationaux, et à favoriser la liberté plutôt que la détention préventive pour les manifestants suspectés d’avoir commis des délits ». Dans la foulée, le Forum civil sénégalais dénonce les conditions difficiles des détenus et invite l’Administration pénitentiaire à revoir sa politique à l’égard des pensionnaires de la prison de Mbour.