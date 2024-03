Crise service public justice : Le SYTJUST appelle Macky Sall à intervenir

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) demande au Président de la République de se saisir personnellement de la crise du service public de la justice. Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST), dans sa déclaration lundi est préoccupé par la crise persistante dans le service public de la justice au Sénégal. Le SYTJUST appelle solennellement le Président de la République à intervenir personnellement dans la crise du service public de la justice. Le SYTJUST demande au Président de la République de s’impliquer directement dans la résolution de la crise et de rencontrer le syndicat pour comprendre les véritables contours du problème. La ministre de la Justice, Madame Aissata Tall Sall, est accusée d’incapacité à résoudre la grève des travailleurs de la justice, en cours depuis le 23 novembre 2023. Le syndicat estime qu’elle a échoué dans sa mission de garantir un service public de la justice sans dysfonctionnement. Les camarades de Me El Hadji Ayé Boun Malick critiquent le manque de leadership et de gestion de Madame Aissata Tall Sall, remettant en question sa compréhension de la mission de Garde des Sceaux et ministre de la Justice. Le syndicat affirme que Madame Aissata Tall Sall et Monsieur Gallo Ba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, ont potentiellement induit en erreur le Président de la République sur les revendications du SYTJUST. Le bilan de la ministre à la tête de la chancellerie est qualifié de catastrophique pour les travailleurs de la justice et les droits des justiciables. En signe de protestation, le SYTJUST annonce une grève de 72 heures à partir d’aujourd’hui.