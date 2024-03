Crise au ministère de la Justice : Le SYTJUST décrète une grève de 48 heures

Dans un communiqué de presse, le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) a vivement critiqué la gestion d'Aïssata Tall Sall à la chancellerie, la qualifiant de "calamité" et dénonçant une "faillite totale" de son magistère. Selon le SYTJUST, depuis sa nomination, le service public de la justice est à l'arrêt définitif, plongeant les Sénégalais dans une situation d'injustice persistante. La grève des travailleurs de la justice, en cours depuis un certain temps, est pointée du doigt comme conséquence directe de cette gestion défaillante. Les travailleurs, livrés à eux-mêmes, ont opté pour cette action afin de protester contre une situation jugée "irréparable". Le SYTJUST affirme que la ministre de la Justice aurait pu éviter cette crise, en portant à l'attention du président de la République l'existence de deux projets de décret préparés par ses prédécesseurs pour pallier les graves falsifications découvertes dans des projets de décret antérieurs. Le syndicat exhorte le chef de l'État à prendre les rênes de la situation et à mettre fin à cette crise qui menace les fondements même du service public de la justice au Sénégal. Faute de quoi, les dommages causés aux travailleurs de la justice, aux justiciables et aux usagers du service public de la justice seront, selon le SYTJUST, "irréparables". Et pour maintenir la pression sur les autorités, le SYTJUST a décrété une nouvelle grève de 48 heures les jeudi 14 et vendredi 15 mars 2024. Cette décision intervient dans un contexte où les tensions sont à leur comble au sein du ministère de la Justice, laissant présager des jours agités pour le système judiciaire sénégalais.