Crise au Sénégal : Réunion en urgence de la CEDEAO ce jeudi…

Une réunion extraordinaire des ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est prévue ce jeudi à Abuja. Il s’agit d’une session exceptionnelle de son conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel, programmée aujourd’hui. Sudfm, qui rapporte cette information, explique que l’ordre du jour de cette réunion d’urgence comprendra la discussion de la situation au Sénégal, ainsi que la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l’organisation régionale. Il est impératif de trouver rapidement une solution, qui pourrait passer par le respect du droit, selon plusieurs observateurs. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a dit mardi « encourager » le Sénégal, pays membre, à rétablir urgemment la présidentielle initialement prévue le 25 février et reportée au 15 décembre sur fond de grave crise politique.