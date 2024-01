Criminalité transfrontalière : le Sénégal et la Gambie signent une convention de partenariat

Le Sénégal et la Gambie s’accordent à lutter contre la criminalité frontalière. Une rencontre bipartite a réuni autorités Sénégalaises et Gambiennes, à Ziguinchor pour parapher cette convention. Les deux pays connaissent des agressions sporadiques de part et d’autres de la frontière qu’ils partagent. La capitale du Sud a été témoin de cet accord de partenariat, en présence du Général de brigade, Fulgence Ndour, sous- Chef d'état- major général des armées du Sénégal, et le Brigadier Général Ousman Gomez, Deputy chief of defense State. Le général Fulgence Ndour se félicite cet accord entre les deux pays frères. « Ce comité sera le cadre officiel de discussion et de prise en compte de toutes les menaces au niveau des deux frontière », a fait savoir le Général de brigade Fulgence Ndour. La rencontre de Ziguinchor, d’après ce qui ressort des discussions augure de belles perspectives en matière de sécurité entre le Sénégal et la Gambie. «Cette rencontre a permis d'analyser la problématique sécuritaire aux frontières des deux pays. Chose qui a permis de convenir de la nécessité de sécuriser les espaces de ces pays voisins et frères, et de les contrôler de manière commune », a ajouté le Général de brigade Ndour. La partie gambienne, également, a bien accueilli cette nouvelle collaboration. Et il est prévu une patrouille mixte et des opérations conjointes, impliquant les zones militaires, 3, 6, 5.