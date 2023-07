Crash de l'avion Sénégal Air : le procès en Appel de nouveau renvoyé au 24 août prochain

Initialement prévu ce jeudi 6 juillet après plusieurs renvois, le procès en Appel du dossier du crash de l'avion appartenant à la compagnie Sénégal Air, a été de nouveau renvoyé. Une nouvelle audience est fixée le 24 août prochain. Le petit aéronef s’est écrasé au large de Dakar après avoir heurté un Airbus de la compagnie équato-guinéenne «Ceiba». L'accident s'est produit le 5 septembre 2015, dans l’Océan atlantique. Sept (7) morts avaient été enregistrées. En première instance, cinq (5) mis en cause avaient été inculpés pour "homicide involontaire". Insatisfaits du verdict, ils avaient interjeté appel et devaient être à la barre, en audience spéciale. Il s'agit de Magaye Ma­rame Ndao, ancien Directeur général de l’Anacim, Mohamed Mansour Sy, directeur des Transports aériens à l’Anacim, El Hadji Mactar Daff, inspecteur navigabilité, Ma­madou Sy, chef du département navigation, et le contrôleur, Jacob Lèye. Pour mémoire, l'avion appartement à la compagnie Sénégal Air. Ce biomoteur Hs 125 transportait à son bord, une patiente française, trois membres de l’équipage dont deux Algériens et un Congolais, un médecin et deux infirmiers sénégalais. Selon l'enquête ouverte après le drame, l’appareil, qui effectuait ce jour-là la liaison entre Ouagadougou et Dakar, aurait eu une dépressurisation brutale, qui serait la cause de cet accident fatal. L’appareil avait frôlé un avion de ligne équato-guinéen qui devait rallier Cotonou. Le magistrat-instructeur, Samba Sall, avait aussi inculpé, à l'époque, Gérard Gabriel Diop, Directeur général de Sénégal Air, et ses quatre autres collaborateurs. Malheureusement, ils sont tous décédés. Une information judiciaire a été ouverte à Paris car, l'une des victimes était française. C'est dans ce sens, qu'une commission rogatoire a été envoyée à Dakar.