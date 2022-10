Covid-19 : Les scouts du Sénégal sensibilisent sur l'importance de la prise du vaccin

Moins médiatisée qu'elle ne l'a été à son apparition au Sénégal, la pandémie à Covid-19 est toujours présente. Silencieuse, elle continue de faire des dégâts. Les gestes barrières rangés aux oubliettes, le port du masque, le lavage des mains, l'utilisation du gel hydro alcoolique, entre autres, ne sont plus à l'ordre du jour. Pis, la prise du vaccin où l'Etat sénégalais avait injecté beaucoup d'argent afin de lutter contre cette pandémie semble ne plus être d'actualité. Mais "la maladie est toujours là. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer cette lutte. Nous avons déjà réussi une étape, dans la mesure où l'État a mis des moyens. C'est vrai que nous avons un faible taux de contamination, mais on ne doit pas pour autant dormir sur nos lauriers. Il faut en finir réellement avec cette maladie", assure Gontran Prudence Dossougouin, Commissaire régional des scouts de Dakar chargé des adultes, de la formation et du suivi des adultes. Pour se prémunir de la Covid-19, les scouts appellent à la vigilance et au respect des règles sanitaires préconisées par le gouvernement du Sénégal. Compte tenu du constat fait sur les millions de vaccins qui dorment dans les postes de santé, les scouts, en collaboration avec la fondation MasterCard, ont initié une campagne de sensibilisation sur l'importance de la prise du vaccin. Le commissaire régional explique : "Il y a des vaccins et c'est l'un des meilleurs moyens pour lutter contre la Covid-19. Nous allons faire du porte-à-porte au niveau des gares. Nous voulons aussi profiter du Gamou qui arrive pour sensibiliser davantage. Avec le concours du SNEIPS, des postes de santé, nous allons sensibiliser pour que les gens aillent se faire vacciner avant le Gamou. Parce que ce n'est pas normal que les vaccins dorment dans les postes de santé. Nous comptons sur la population sénégalaise pour qu’elle aille se faire vacciner avant le Gamou pour qu'on ait un pourcentage de vaccinés beaucoup plus élevé." Cette sensibilisation qui prend fin le 15 novembre prochain, a pour but de faire vacciner au moins mille personnes.