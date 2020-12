Covid-19 : L’appel à la vigilance et à la responsabilité du président Macky Sall aux Sénégalais.

Pour mieux faire face au fléau mondial que constitue la Covid-19 qui est revenue en force, le président Macky Sall estime qu’il faudrait aux populations sénégalaises plus de vigilance et de responsabilité. Dans ce sens, il a lancé un vibrant appel pour notre santé et la sauvegarde de nos vies. Et ce à travers le respect des gestes barrières. Des règles qui, selon lui, ne sont pas prescrites du simple bon vouloir des pouvoirs publics, mais sur la base de recommandations médicales venant d’experts les plus qualifiés dont les avis font autorité en la matière.

‘’A tous ceux qui continuent d’ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct de masque, de ne pas observer la distanciation physique et puis de nier même l’existence de la Covid, je veux dire ceci : vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées. À ceux qui pensent que la maladie est une pure fiction, pensez aux malades et à leurs souffrances. Au cœur de la lutte, nos personnels médicaux font le mieux, mais ils ne peuvent, à eux seuls, gagner le combat. Nous devons redoubler de vigilance. Notre victoire ne pourra être que collective. C’est pourquoi je renouvelle mon appel à la vigilance et à la responsabilité de tous pour le port du masque, la restriction des déplacements et rassemblement non nécessaire. C’est par ce moyen que nous pouvons freiner la propagation du virus et vaincre la maladie. Il y va de la préservation de nos vies et de notre santé’’, a réitéré le président Macky Sall.

Un message qu’il a lancé au cours de la cérémonie officielle d’inauguration du Smit. Une structure de santé bâtie dans l’enceinte de l’Hôpital Fann pour prendre en charge les maladies dangereuses comme, entre autres, la Covid-19. Une occasion pour lui de décerner son satisfecit au ministre de la Santé et de l’Action sociale, et son encouragement aux personnels médical et paramédical. À ces derniers, il a promis le renforcement des moyens. ‘’Puisque la guerre n’est pas terminée malheureusement, que les moyens nécessaires soient dégagés pour que nous puissions continuer ce combat’’, a-t-il déclaré.