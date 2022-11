Covid-19 : Aucun cas noté ce samedi 26 novembre 2022 (Ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce samedi 26 novembre 2022. Sur 215 tests réalisés, le Sénégal n’a enregistré aucun cas… Soit un taux de positivité de 0%. Patients guéris… 02 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Cas graves… Aucun cas grave n’est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Décès… Aucun décès n’a été enregistré hier, vendredi 25 novembre 2022. L’état de santé des autres patients reste stable. Cas recensés… A ce jour, 88 869 cas ont été déclarés positifs, dont 86 865 guéris, 1 968 décès et 30 patients sous traitement. Vaccination… Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur l’étendue du territoire, 1 972 797 personnes ont été vaccinées.