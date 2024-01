Cours et tribunaux : La rentrée prévue ce jeudi…

La rentrée des cours et tribunaux est prévue ce jeudi matin. Pour cette année, le thème principal porte sur la protection de la vie privée. Selon des spécialistes du droit numérique, la loi de 2008 réprime tous actes de violation de la vie privée, avec des peines allant jusqu’à 7 ans de prison, ou plus, selon la loi de 2016. « A l’ère du numérique, la protection des données s’avère importante. La loi de 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel protège la vie privée des individus. Une loi qui lutte également contre les atteintes à la vie privée. La publication sur les sites d’information en ligne ou sur les réseaux sociaux de photos, vidéos, ou enregistrements audio d’une personne sans son consentement expose son auteur à des sanctions pénales allant d’un an à 7 ans, et à une amende de 500 000 à 10 millions de Fcfa… », a alerté Astou Diouf, juriste en droit numérique.